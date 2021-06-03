Мясо дорожает: закупочные цены на свиней ползут вверх

По состоянию на текущую неделю большинство производителей реализуют живец свиней по стоимости 41,5-43 грн/кг. Средняя цена составляет 42,1 грн. Это на 2,5 грн, или 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает UBR.

Такой рост связан с повышением спроса среди закупщиков.

"После трехнедельного понижения, цены на свиней убойных кондиций все же изменили направление движения на границе сезонов" , – отметили в ассоциации "Свиноводы Украины".

Притом, что вторая половина мая отличилась "существенным" ослаблением закупочных цен. На торгах 29 мая килограмм товарных партий для реализации в первую неделю июня был оценен на 1,5-3 грн/кг дороже.

Поставщики живца отметили повышенный спрос со стороны заготовителей, которые обращались за дополнительными объемами среди недели.