Мясо дорожает: закупочные цены на свиней ползут вверх
По состоянию на текущую неделю большинство производителей реализуют живец свиней по стоимости 41,5-43 грн/кг. Средняя цена составляет 42,1 грн. Это на 2,5 грн, или 6% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает UBR.
Такой рост связан с повышением спроса среди закупщиков.
"После трехнедельного понижения, цены на свиней убойных кондиций все же изменили направление движения на границе сезонов", – отметили в ассоциации "Свиноводы Украины".
Притом, что вторая половина мая отличилась "существенным" ослаблением закупочных цен. На торгах 29 мая килограмм товарных партий для реализации в первую неделю июня был оценен на 1,5-3 грн/кг дороже.
Поставщики живца отметили повышенный спрос со стороны заготовителей, которые обращались за дополнительными объемами среди недели.
"Традиционное ослабление цен после Пасхи в этом году был менее продолжительным чем обычно – три недели против традиционных четырех–шести. Однако это частично связано и с большей амплитудой ценовых колебаний… буквально за две недели цены потеряли почти 15%", – добавили в ассоциации.