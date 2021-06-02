Google оцифровал часть мозга человека

Компания Google вместе с учеными Гарвардской лаборатории Лихтмана оцифровали один кубический миллиметр ткани коры головного мозга, сообщает УНИАН.

Для изучения взяли часть мозга пациента, который страдает от эпилепсии. Детальное изучение "карты" мозга, по мнению ученых, позволит изучать природу его заболеваний и бороться с ними на ранних стадиях.

Ученые разделили ткань мозга человека на 5300 секций толщиной 30 нм. Изображения, полученные путем сканирования каждого слоя, были переданы Google для формирования цифрового 3D-изображения.

В результате были получены 225 миллионов 2D-изображений. При помощи программ и специального алгоритма была создана 3D-модель, объем которой составил 1,4 петабайта.