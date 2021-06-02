ВСП отправил в почетную отставку с выплатами судью из "ЛНР"

Высший совет правосудия отправил в почетную отставку с пожизненными выплатами и пенсией судью Наталью Булавину. Она осталась на оккупированной территории Донбасса и стала "председателем совета судей и судьей верховного суда" так называемой ЛНР, сообщает Обозреватель.

Об этом в Facebook в среду, 2 июня, сообщил "Цент противодействия коррупции". Отметим, что Булавина внесена в базу данных волонтерского сайта "Миротворец".

Сотрудники ЦПК указали, что для того, чтобы найти информацию о судье, было достаточно нескольких кликов. Они в шутку спросили, не забанили ли ВСП в Google.

Женщина до оккупации части Луганской области работала председателем Краснодонского районного суда. Потом она получила новую должность в "ЛНР".

Страница судьи на "Миротворце"

По данным СБУ, Булавина участвовала в совещаниях по обсуждению уголовного и уголовно-процессуального кодексов "республики".

После оккупации она не обращалась с просьбой о переводе в другой суд на подконтрольной Украине территории, а просто написала заявление об отставке. Его в ВСП "без проблем удовлетворили в 2018 году", отметили в Центре противодействия коррупции.

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