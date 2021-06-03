Евро-2020: расписание всех матчей турнира
11 июня в Риме состоится первый матч чемпионата Европы по футболу, сообщает УНИАН.
Борьбу за трофей будут вести 24 сборные, включая национальную команду Украины. Всего в рамках турнира состоится 51 матч.
Состав групп Евро-2020
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Расписание матчей группового этапа
11 июня
Группа A. 21.00. Турция - Италия (Рим)
12 июня
Группа A. 15.00. Уэльс - Швейцария (Баку)
Группа B. 18.00. Дания - Финляндия (Копенгаген)
Группа B. 21.00. Бельгия - Россия (Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D. 15.00. Англия - Хорватия (Лондон)
Группа C.18.00. Австрия - Северная Македония (Бухарест)
Группа C. 21.00. Нидерланды - Украина (Амстердам)
14 июня
Группа D. 15.00. Шотландия - Чехия (Глазго)
Группа E. 18.00. Польша - Словакия (Санкт-Петербург)
Группа E. 21.00. Испания - Швеция (Севилья)
15 июня
Группа F. 18.00. Венгрия - Португалия (Будапешт)
Группа F. 21.00. Франция - Германия (Мюнхен)
16 июня
Группа B. 15.00. Финляндия - Россия (Санкт-Петербург)
Группа A. 18.00. Турция - Уэльс (Баку)
Группа A. 21.00. Италия - Швейцария (Рим)
17 июня
Группа C. 15.00. Украина - Северная Македония (Бухарест)
Группа B. 18.00. Дания - Бельгия (Копенгаген)
Группа C. 21.00. Нидерланды - Австрия (Амстердам)
18 июня
Группа E. 15.00. Швеция - Словакия (Санкт-Петербург)
Группа D. 18.00. Хорватия - Чехия (Глазго)
Группа D. 21.00. Англия - Шотландия (Лондон)
19 июня
Группа F. 15.00. Венгрия - Франция (Будапешт)
Группа F. 18.00. Португалия - Германия (Мюнхен)
Группа E. 21.00. Испания - Польша (Севилья)
20 июня
Группа A. 18.00. Италия - Уэльс (Рим)
Группа A. 18.00. Швейцария - Турция (Баку)
21 июня
Группа C. 18.00. Северная Македония - Нидерланды (Амстердам)
Группа C. 18.00. Украина - Австрия (Бухарест)
Группа B. 21.00. Россия - Дания (Копенгаген)
Группа B. 21.00. Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D. 21.00. Чехия - Англия (Лондон)
Группа D. 21.00. Хорватия - Шотландия (Глазго)
23 июня
Группа E. 18.00. Словакия - Испания (Севилья)
Группа E. 18.00. Швеция - Польша (Санкт-Петербург)
Группа F. 21.00. Германия - Венгрия (Мюнхен)
Группа F. 21.00. Португалия - Франция (Будапешт)
Расписание матчей плей-офф
1/8 финала
26 июня
Матч 1. 18.00. 2A - 2B (Амстердам)
Матч 2. 21.00. 1A - 2C (Лондон)
27 июня
Матч 3. 18.00. 1C - 3D/E/F (Будапешт)
Матч 4. 21.00. 1B - 3A/D/E/F (Севилья)
28 июня
Матч 5. 18.00. 2D - 2E (Копенгаген)
Матч 6. 21.00. 1F - 3A/B/C (Бухарест)
29 июня
Матч 7. 18.00. 1D - 2F (Лондон)
Матч 8. 21.00. 1E - 3A/B/C/D (Глазго)
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1. 18.00. Победитель матча 6 - победитель матча 5 (Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2. 21.00. Победитель матча 4 - победитель матча 2 (Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3. 18.00. Победитель матча 1 - победитель матча 3 (Баку)
Четвертьфинал 4. 21.00. Победитель матча 8 - победитель матча 7 (Рим)
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1. 21.00. Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (Лондон)
7 июля
Полуфинал 2. 21.00. Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (Лондон)
Финал
11 июля
21.00. Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (Лондон)
Евро-2020: что нужно знать
- Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на 2021 год, однако сохранит название "Евро-2020".
- Турнир впервые в истории пройдет в одиннадцати разных странах.
- Уже известно, что матчи Евро-2020 пройдут со зрителями. При этом УЕФА объявил о замене двух городов, принимающих турнир.
- Впервые в истории чемпионатов Европы на турнире будет использоваться система видеопомощи арбитрам - VAR.
- В мае была представлена официальная песня Евро-2020.
- Ранее УЕФА назвал арбитров, которые будут судить матчи Евро-2020.