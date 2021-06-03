Евро-2020: расписание всех матчей турнира

11 июня в Риме состоится первый матч чемпионата Европы по футболу, сообщает УНИАН.

Борьбу за трофей будут вести 24 сборные, включая национальную команду Украины. Всего в рамках турнира состоится 51 матч.

Состав групп Евро-2020

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Расписание матчей группового этапа

11 июня

Группа A. 21.00. Турция - Италия (Рим)

12 июня

Группа A. 15.00. Уэльс - Швейцария (Баку)

Группа B. 18.00. Дания - Финляндия (Копенгаген)

Группа B. 21.00. Бельгия - Россия (Санкт-Петербург﻿)

13 июня

Группа D. 15.00. Англия - Хорватия (Лондон﻿)

Группа C.18.00. Австрия - Северная Македония (Бухарест)

Группа C. 21.00. Нидерланды - Украина (Амстердам)

14 июня

Группа D. 15.00. Шотландия - Чехия (Глазго﻿)

Группа E. 18.00. Польша - Словакия (Санкт-Петербург﻿)

Группа E. 21.00. Испания - Швеция (Севилья)

15 июня

Группа F. 18.00. Венгрия - Португалия (Будапешт﻿)

Группа F. 21.00. Франция - Германия (Мюнхен﻿)

16 июня

Группа B. 15.00. Финляндия - Россия (Санкт-Петербург﻿)

Группа A. 18.00. Турция - Уэльс (Баку﻿)

Группа A. 21.00. Италия - Швейцария (Рим﻿)

17 июня

Группа C. 15.00. Украина - Северная Македония (Бухарест﻿)

Группа B. 18.00. Дания - Бельгия (Копенгаген﻿)

Группа C. 21.00. Нидерланды - Австрия (Амстердам﻿)

18 июня

Группа E. 15.00. Швеция - Словакия (Санкт-Петербург﻿)

Группа D. 18.00. Хорватия - Чехия (Глазго﻿)

Группа D. 21.00. Англия - Шотландия (Лондон﻿)

19 июня

Группа F. 15.00. Венгрия - Франция (Будапешт﻿)

Группа F. 18.00. Португалия - Германия (Мюнхен﻿)

Группа E. 21.00. Испания - Польша (Севилья﻿)

20 июня

Группа A. 18.00. Италия - Уэльс (Рим﻿)

Группа A. 18.00. Швейцария - Турция (Баку﻿)

21 июня

Группа C. 18.00. Северная Македония - Нидерланды (Амстердам﻿)

Группа C. 18.00. Украина - Австрия (Бухарест﻿)

Группа B. 21.00. Россия - Дания (Копенгаген﻿)

Группа B. 21.00. Финляндия - Бельгия (Санкт-Петербург﻿)

22 июня

Группа D. 21.00. Чехия - Англия (Лондон﻿)

Группа D. 21.00. Хорватия - Шотландия (Глазго﻿)

23 июня

Группа E. 18.00. Словакия - Испания (Севилья﻿)

Группа E. 18.00. Швеция - Польша (Санкт-Петербург)

Группа F. 21.00. Германия - Венгрия (Мюнхен)

Группа F. 21.00. Португалия - Франция (Будапешт﻿)

Расписание матчей плей-офф

1/8 финала

26 июня

Матч 1. 18.00. 2A - 2B (Амстердам﻿)

Матч 2. 21.00. 1A - 2C (Лондон﻿)

27 июня

Матч 3. 18.00. 1C - 3D/E/F (Будапешт)

Матч 4. 21.00. 1B - 3A/D/E/F (Севилья﻿)

28 июня

Матч 5. 18.00. 2D - 2E (Копенгаген﻿)

Матч 6. 21.00. 1F - 3A/B/C (Бухарест﻿)

29 июня

Матч 7. 18.00. 1D - 2F (Лондон)

Матч 8. 21.00. 1E - 3A/B/C/D (Глазго)

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1. 18.00. Победитель матча 6 - победитель матча 5 (Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2. 21.00. Победитель матча 4 - победитель матча 2 (Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3. 18.00. Победитель матча 1 - победитель матча 3 (Баку﻿)

Четвертьфинал 4. 21.00. Победитель матча 8 - победитель матча 7 (Рим﻿)

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1. 21.00. Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (Лондон)

7 июля

Полуфинал 2. 21.00. Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (Лондон﻿)

Финал

11 июля

21.00. Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (Лондон)

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