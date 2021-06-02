"Сдал" соратник: появилось новое видео допроса Протасевича

В сети появилось новое видео допроса основателя оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, главного редактора ресурса "Беларусь головного мозга" Романа Протасевича, на котором он утверждает, что о его перемещениях белорусским властям сообщил один из его соратников, сообщает Деловая столица.

Видео обнародовал белорусский государственный телеканал ОНТ.

Так, по словам Протасевича, у него был очень серьезный конфликт с одним из своих соратников. И после того, как он сказал этому соратнику о своих планах лететь из Греции в Литву, он был задержан в Минске.

"У меня был личный конфликт только с одним человеком… Я не знаю, является ли эта ситуация продолжением этого конфликта, но я думал, что в принципе это возможно. Единственный раз, когда я рассказал, как буду лететь, это было в рабочем чате за 40 минут, в котором есть этот человек" , — сказал журналист.

Протасевич также добавил, что у этого соратника есть связи с так называемыми "киберпартизанами", которые распространяли сообщения о "минировании" объектов.