Встреча Байдена с Путиным: в Женеве затронут вопрос Украины

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила темы, которые президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече в Женеве с главой Кремля Владимиром Путиным. Среди них она назвала и Украину, сообщает Страна.ua.

Об этом Паски сказала 2 июня на регулярном брифинге для журналистов, который транслировался на Ютубе Белого дома.