Избившего женщину-полицейского сотрудника СБУ оправдал суд

Пьяный СБУшник, начальник одного из отделов, советник и консультант Анатолий Сикора ехал пьяным за рулем авто. Его остановила женщина-полицейский Мария Семенюк за что поплатилась своим здоровьем, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook. Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого инцидента женщине понадобилась госпитализация, у нее осталось много синяков.

Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Ивановна Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.

"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья" , - так она объяснила насилие над женщиной и полностью оправдала обвиняемого.

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