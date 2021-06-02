Избившего женщину-полицейского сотрудника СБУ оправдал суд

Пьяный СБУшник, начальник одного из отделов, советник и консультант Анатолий Сикора ехал пьяным за рулем авто. Его остановила женщина-полицейский Мария Семенюк за что поплатилась своим здоровьем, сообщает РБК-Украина.

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Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook. Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого инцидента женщине понадобилась госпитализация, у нее осталось много синяков.

Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Ивановна Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.

Пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского: судья его оправдала
"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так она объяснила насилие над женщиной и полностью оправдала обвиняемого.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • То был вопрос "Кому звонить, когда убивает полиция?". Теперь новый вопрос "Кому звонить, когда убивают полицию?". Что дальше?
  • Надо было применить оружие;
  • В этой ситуации мне интересно мнение потерпевшей. Уверена, что девушка верит в то, что делает;
  • Надо было ему пальнуть в ногу! Чтобы знал;
  • Есть запрос на справедливость, но судья так не считает;
  • Обоих оставит всего: должностей, имущества, денег или по 10 лет без внесения залога;
  • Ее лачуга была у вас на видео дома судей. Теперь все стало на свои места.

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