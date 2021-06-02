Избившего женщину-полицейского сотрудника СБУ оправдал суд
Пьяный СБУшник, начальник одного из отделов, советник и консультант Анатолий Сикора ехал пьяным за рулем авто. Его остановила женщина-полицейский Мария Семенюк за что поплатилась своим здоровьем, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказал журналист Константин Андриюк на своей странице в Facebook. Мужчина начал жестоко избивать патрульную и даже чуть ее не задушил. После этого инцидента женщине понадобилась госпитализация, у нее осталось много синяков.
Судья Мукачевского горрайонного суда Оксана Ивановна Маргитич рассматривала дело Анатолия Сикоры и оправдала его действия.
"Инстинктивная реакция обвиняемого на неожиданное для него насилие и попытки предотвратить опасность для здоровья", - так она объяснила насилие над женщиной и полностью оправдала обвиняемого.
Пользователи сети прокомментировали это.
- То был вопрос "Кому звонить, когда убивает полиция?". Теперь новый вопрос "Кому звонить, когда убивают полицию?". Что дальше?
- Надо было применить оружие;
- В этой ситуации мне интересно мнение потерпевшей. Уверена, что девушка верит в то, что делает;
- Надо было ему пальнуть в ногу! Чтобы знал;
- Есть запрос на справедливость, но судья так не считает;
- Обоих оставит всего: должностей, имущества, денег или по 10 лет без внесения залога;
- Ее лачуга была у вас на видео дома судей. Теперь все стало на свои места.