В Чехии собрались объявить импичмент Земану

Комитет по безопасности сената Чехии выступил за начало процедуры импичмента президента страны Милоша Земана. Об этом сообщает глава Верхней палаты парламента Павел Фишер, сообщает Nigroll.

«Мы только что проголосовали в комитете сената по иностранным делам и безопасности за то, что Милош Земан не способен выполнять обязанности президента Республики. Мы исходим из статьи 66 конституции», – написал он в «Твиттере».

Právě jsme na výboru pro zahraničí a bezpečnost Senátu odhlasovali, že Miloš Zeman není schopen vykonávat úřad prezidenta republiky. Vycházíme z článku 66 Ústavy. Budu navrhovat, aby o tom příští týden jednal Senát. pic.twitter.com/J6z9mp9uNk — Pavel Fischer (@PavelFischer) June 2, 2021

По словам Фишера, Земан часто дезориентирован, действует без согласования с правительством, неверно интерпретирует Конституцию, не сдерживает своих обещаний и притесняет свободу СМИ. Последней каплей стали противоречивые заявления Земана о взрывах на военном арсенале во Врбетице.

Предполагается, что сенат, где большинство мест занимают оппоненты действующего президента, проголосует за его отстранение от должности на следующей неделе. После этого решение должна утвердить Палата депутатов, в которой преобладают сторонники Земана.

Инициаторов импичмента уже обвинили в попытке государственного переворота. «Это организованная попытка государственного переворота на этапе зарождения. Правоохранительные органы должны действовать самостоятельно и без промедления», — заявил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.