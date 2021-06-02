Госдеп предложил миллионы за данные о лидере "Аль-Каиды" Абу Убайды

Госдепартамент предлагает вознаграждение в размере до $7 млн за информацию, ведущую к установлению местонахождения Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, главаря террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в пресс-релизе Госдепа.

"Программа <...> Госдепартамента предлагает награду до $7 млн за информацию, ведущую к установлению местонахождения или идентификации Абу Убайды Юсуфа аль-Анаби, лидера террористической организации "Аль-Каида в странах исламского Магриба" , - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что в ноябре 2020 года группировка объявила аль-Анаби новым лидером после того, как предыдущий глава Абдельмалек Друкдель был ликвидирован спецназом Вооруженных сил Франции в июне 2020 года.