В Израиле формируется правительство без Нетаньяху

В Израиле создана новая коалиция без участия партии "Ликуд" действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает Деловая столица.

Лидер израильской партии "Ямина" Нафтали Беннетт и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид завершили формирование коалиции, передают израильские СМИ.

За два часа до завершения времени, отведенного на формирование новой коалиции, лидер партии "РААМ" Мансур Аббас подписал коалиционное соглашение.

Формирование коалиции затянулось, поскольку Беннетт после сегодняшних переговоров с Нетаньяху выдвинул новое условие, однако сторонам все же удалось достичь соглашения. Новое правительство должен возглавить именно Беннетт.

Отмечается, что Лапид должен официально сообщить президенту о формировании коалиции до 11:59 утра четверга, 3 июня. Если лидер "Еш Атид" не успеет к этому времени, то полномочия на формирование нового правительства перейдут к Кнессету страны.

Напомним, 24 мая 2020 года начался судебный процесс по трем делам против Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. Премьер назвал все обвинения против себя сфабрикованными.