США заподозрили болгарского бизнесмена в создании "канала российского влияния"

Министерство финансов США заявило, что бизнесмен Васил Божков пытался организовать в Болгарии «канал российского влияния, сообщает Лента.Ру.

Бизнесмен был в числе трех граждан Болгарии, против которых Вашингтон ввел санкции, заподозрив их в коррупции.

«[Божков] планировал предоставить в этом году определенную сумму денег бывшему болгарскому чиновнику и болгарскому политику, что должно было помочь Божкову создать канал для влияния на болгарских чиновников со стороны российских политических лидеров» , — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Минфин США ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций из-за коррупции. Их активы в США будут заморожены, также санкции подразумевают запрет для американских граждан на ведение любого бизнеса с фигурантами из перечня.

Ограничения затронули бизнесмена Васила Божкова, бывшего депутата Народного собрания (парламента) от партии «Движение за права и свободы» Деляна Пеевски и члена Национального бюро по контролю за специальными средствами разведки Илко Желязкова.