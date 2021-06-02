Журналистка из Дании занялась сексом во время интервью

Датская журналистка Луиза Фишер во время ﻿интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом, сообщает Комментарии.

Фрагмент эфира был опубликован в Twitter радиостанции. Как пишет Bild, 26-летняя Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом.

Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях, и по ее словам, не планировала интимной близости. Она подошла к гостям, которые разговаривали на баре, поставила несколько вопросов, а потом они перешли на большую кровать.

"Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах" , — отметила Луиза.

Однако на записи слышны стоны журналистки со словами.

"Я думаю, это круто, когда наши репортеры экспериментируют с другой журналистикой" , — отметила программный менеджер радиостанции Тина Крагелунд.