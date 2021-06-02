Журналистка из Дании занялась сексом во время интервью
Датская журналистка Луиза Фишер во время интервью в свингер-клубе для Radio4 занялась сексом, сообщает Комментарии.
Фрагмент эфира был опубликован в Twitter радиостанции. Как пишет Bild, 26-летняя Луиза Фишер готовила материал о возобновлении работы развлекательного заведения Swingland недалеко от Копенгагена после смягчения мер по борьбе с коронавирусом.
Журналистка спрашивала гостей об их впечатлениях, и по ее словам, не планировала интимной близости. Она подошла к гостям, которые разговаривали на баре, поставила несколько вопросов, а потом они перешли на большую кровать.
"Мне показалось, что люди в клубе свингеров гораздо вежливее друг с другом, чем, например, в обычных барах или клубах", — отметила Луиза.
Однако на записи слышны стоны журналистки со словами.
"Я думаю, это круто, когда наши репортеры экспериментируют с другой журналистикой", — отметила программный менеджер радиостанции Тина Крагелунд.
В комментарии шведской телекомпании SVT Крагелунд отметила, что Radio4
"не боится контакта с чем-то столь же универсальным, как секс".