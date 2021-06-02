ФБР назвала хакеров, атаковавших производителя мяса JBS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США приписывает кибератаку на компанию JBS хакерским группировкам REvil и Sodinokibi, сообщает ТАСС.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

"Мы приписываем REvil и Sodinokibi атаку на JBS и усердно работаем над тем, чтобы привлечь злоумышленников к правосудию" , - заявили в ФБР.

"Мы продолжаем фокусировать наши усилия на том, чтобы создавать риски и последствия, а также привлекать к ответственности виновных действующих лиц" , - добавило ведомство.

Ранее компания JBS объявила, что в воскресенье компьютерные сети ее североамериканского и австралийского подразделений подверглись кибератаке. По свидетельству Белого дома, JBS заявила, что вредоносное программное обеспечение применила преступная организация, которая, по мнению компании, может находиться в России.

Американская администрация утверждает, что контактирует с российскими властями по поводу этой хакерской атаки, но не уточняет, передает ли Вашингтон Москве конкретную информацию по этому эпизоду, готов ли к двустороннему сотрудничеству по линии правоохранительных органов. Расследованием инцидента занимается ФБР.