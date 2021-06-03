Система городского транспорта Нью-Йорка подверглась кибератакам

Хакеры проникли в компьютерные системы Управления городского транспорта Нью-Йорка, сообщает Украинская правда.

Управление получило сообщение от ФБР и других федеральных агентств о том, что три из его 18 компьютерных систем находятся под угрозой, передает американское издание AP со ссылкой на заявление Управления городского транспорта (MTA). Анализ показал, что никакая конфиденциальная информация не была украдена.

О кибератаке впервые сообщила в среду The New York Times со ссылкой на внутренний документ, который не был обнародован. По данным Times, подозревалось, что нарушение связано с Китаем.

Как сообщает Times, атаки на системы MTA, по всей видимости, были атакованы два дня во вторую неделю апреля и продолжались как минимум до 20 апреля.

В то же время, в заявлении MTA Китай не упоминается. Согласно документу MTA, хакеры получили доступ к системам, которые используются компанией New York City Transit, контролирующей метро и автобусы, а также железную дорогу Лонг-Айленд и Метро-Норт.