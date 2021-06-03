Пентагон: противники США имеют большой запас гиперзвуковых ракет

Пентагон: противники США имеют большой запас гиперзвуковых ракет

Противники США создают новый потенциал и располагают значительным арсеналом гиперзвуковых ракет, сообщает ТАСС.

Об этом заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, выступая в среду в ходе видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.

Стратегический размен.
"Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет", - сказал он.

Уайт дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам.

"Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта", - добавил представитель Пентагона.

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