Пентагон: противники США имеют большой запас гиперзвуковых ракет
Противники США создают новый потенциал и располагают значительным арсеналом гиперзвуковых ракет, сообщает ТАСС.
Об этом заявил заместитель директора по гиперзвуковым разработкам в отделе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок Пентагона Майкл Уайт, выступая в среду в ходе видеоконференции вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.
"Наши противники имеют значительный запас баллистических ракет, они развивают значительный запас гиперзвуковых ракет", - сказал он.
Уайт дал понять, что США отстают в вопросе возможных запусков таких вооружений по оперативным характеристикам.
"Мы развиваем гиперзвуковую систему, чтобы гарантировать способность контролировать временные рамки противостояния, что необходимо для сдерживания будущего конфликта", - добавил представитель Пентагона.