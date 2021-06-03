РФ обвинили в "разрушении барьеров международного порядка"
Заместитель председателя комитета по международным делам Сейма Аркадиуш Мулярчик обвинил Россию в стремлении «разрушить барьеры международного порядка, сообщает Лента.Ру.
Так Мулярчик отреагировал на задержание бывшего исполнительного директора движения «Открытая Россия», признанного нежелательным на территории России, Андрея Пивоварова, передает издание Interia. По его мнению, Москва стремится обострить конфликт с Варшавой.
«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — заявил парламентарий.