Налог на недвижимость: сколько придется отдать летом

Украинцы до 1 июля получат квитанции с суммой налога на недвижимость. Платить нужно за дома и квартиры в том случае, если они превышают определенную площадь. На оплату налоговая дает два месяца, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится в ст. 266 Налогового кодекса Украины. Но если вы живете в большой (больше 60 квадратов) квартире или доме (от 120 кв. м), а квитанцию не получили, лучше обратиться в местное отделение фискальной службы. Возможно, квитанция потерялась в ящике или ее по ошибке не отправили.

"Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть трех лет" , – говорится в разъяснении налоговой.

Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если же украинец игнорирует извещение и отказывается платить, имущество, на которое начисляют налог, могут арестовать.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое извещение из-за того, что плательщика нет по месту регистрации или он отказался принять сообщение, налоговое извещение считается врученным со дня, который почтовая служба указала в сообщении о вручении" , – поясняют в налоговики.

Оплачивать нужно только "лишнюю площадь". Для дома это от 120 квадратов, а квартиры – от 60 квадратных метров. Платежки приходят за прошлый год. Так, в 2021-м нужно будет заплатить за 2020-й. Размер налога зависит от населенного пункта. Местная власть имеет право устанавливать ставку, однако ее размер не может превышать 1,5% минимальной зарплаты. В 2021-м – 70,8 грн.