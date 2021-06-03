В Киеве открылись пункты вакцинации педагогов

В каждом районе столицы в среду, 2 июня, заработали пункты COVID-вакцинации работников учреждений образования, сообщает Корреспондент.

Об этом информировала пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя главы администрации Николая Поворозника.

"Специалисты Госпотребслужбы совместно с руководством учебного заведения и работниками районных секторов здравоохранения наладили процесс вакцинации в центрах. Прививочные бригады уже начали делать прививки" , - отметил чиновник.

По его словам, педагогов заблаговременно приглашают на вакцинацию. Для инъекций используют вакцину Pfizer, которую предоставил Минздрав.

Чтобы вакцинировать работников образовательного коллектива, напомнил Поворозник, руководителю заведения необходимо предоставить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их по телефону пригласят на конкретный день на вакцинацию.