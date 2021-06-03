NASA направит две миссии на Венеру

Американское Национальное космическое агентство NASA в 2028-2030 годах отправит две миссии для изучения планеты Венера - DAVINCI+ и VERITAS, сообщает Корреспондент.

Полеты к ближайшему соседу-планете Земли осуществят, чтобы понять, "как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками Земли" , передает пресс-служба NASA.

Так, в рамках DAVINCI+ ученые планируют изучить состав атмосферы Венеры, чтобы определить, как она сформировалась и развивалась, а также, чтобы выяснить, был ли когда-то на планете океан.

Во время миссии VERITAS сотрудники NASA намерены создать карту поверхности Венеры, чтобы изучить геологическую историю планеты, а также установить причины, по которым Венера развивалась не так как Земля.

Как сообщается, на подготовку к двум полетам на Венеру, которые станут первыми за последние 50 лет, агентство выделит около миллиарда долларов.