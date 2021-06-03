Зарплаты уменьшились: в чем причина

В апреле средняя зарплата в Украине уменьшилась в сравнении с мартом на 69 грн – теперь она составляет 13 543 грн, сообщает Сегодня.

Почему это произошло и станет ли снижение зарплат трендом, либо в мае снова надо ожидать их роста?

Где сколько теперь платят

В сравнении с мартом, номинальные зарплаты уменьшились всего на 0,5%, а вот реальные, то есть с учетом инфляции, стали меньше на 1,2%, это уже заметнее. По регионам заработки изменились разнонаправленно: в 10 областях они снизились, в 14-ти повысились. Стали больше зарплаты и в Киеве. При этом в стране выросла задолженность по зарплате.

Больше всего снизились зарплаты на Донбассе, сразу на 2021 грн по сравнению с мартом или на 12,7%. Да и в целом падение заработков затронуло восточные, юго-восточные и южные регионы: от Днепропетровщины до Одесчины. На западе страны много потеряли в зарплатах работники работники Ровенщины и Волыни (см. инфографику). Меньше всего упали заработки на Буковине – минус 35 грн или 0,3%.

В областях, где зарплаты увеличились, самый большой рост в процентах получился в Тернопольской области: на 5,8% (+640 грн), а в деньгах – в Кировоградской области – на 774 грн. Меньше всего добавили работникам Закарпатья – плюс 70 грн.

Как изменились заработки по отраслям

Снижение зарплат произошло в большинстве отраслей экономики: в девяти из 16-ти, которые охватывает статистика. Больше всего упали заработки в сфере отельного бизнеса и общепита – на 9,9% (на 770 грн), торговле – на 8,4% (на 1161 грн) и предоставлении других видов услуг (ремонты, другой мелкий сервис) – на 7% (на 928 грн).

Зарплаты за апрель больше всего выросли в сфере производственной, научной и технической деятельности – на 16,6% (на 3115 грн), сельском хозяйстве – на 16,5% (на 1560 грн) и строительстве – на 6,4% (на 658 грн).

Самые высокие зарплаты по итогам апреля в IT-сфере – 27101 грн (рост на 6,3%), самые низкие в общепите и отельном бизнесе – 6979 грн.

Почему снизились зарплаты

Эксперты говорят, что снижение зарплат связано с очередным введением локдауна, который, как и год назад, ударил по сфере отельного бизнеса и общепита, торговле и предоставлении мелких услуг – этим людям власти фактически запретили работать. Очевидно, что за время простоя платить зарплату работникам было не из чего.

"Год назад, когда в середине марта ввели первый локдаун, была такая же картина, – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Но год назад зарплаты в апреле упали на 9% по сравнению с мартовскими или более чем на 1000 гривен, поэтому нынешнее уменьшение совсем небольшое. А апрель к апрелю из-за низкой базы сравнения номинальные зарплаты оказались выше прошлогодних почти на 30%".

Экономист также обратил внимание, что зарплаты снизились в основном в промышленных, а не в аграрных регионах. В сельскохозяйственных областях они, наоборот, выросли, так как была в разгаре посевная, да и локдаун аграриев не коснулся.

Глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также говорит, что снижение зарплат в апреле – ожидаемая тенденция. Повышение заработков в агросекторе, IT-секторе не смогло перекрыть снижение в промышленности, торговле, финансовой сфере. Поэтому в итоге средняя зарплата оказалось ниже, чем в марте. Хотя в отраслях, устойчивых к противоэпидемическим ограничениям – кроме агро- и IT-сектора, это строительство, транспорт, почта, операции с недвижимостью, зарплаты были больше, чем в марте, на 4-6%.

Чего ожидать дальше

Эксперты не прогнозируют значительного роста зарплат в мае, более того, их мнения отличаются даже в вопросе смены тренда.

Олег Пендзин пессимистичен: по его оценкам, майская зарплата в лучшем случае окажется на уровне апрельской. Одной из причин станет большое количество выходных дней, ведь многие работники, прежде всего, в промышленности и в строительстве, зарплату получают сдельно, от выработки.

Андрей Забловский надеется, что майские средние заработки будут выше апрельских, но ненамного, в пределах 1-2%. То есть вырастут на 150-250 грн.

"Рост зарплат все же ожидается, так как локдаун прекращен, эпидемия пошла на спад, экономика восстанавливается. Но инфляция в ближайшие месяц-два будет опережать номинальный рост заработков", – акцентировал Андрей Забловский.

Если считать изменение средней зарплаты за год, то в апреле она, оказывается, увеличилась сразу на 30% по сравнению с апрелем прошлого года. Правда, в апреле-2020 она резко уменьшилась из-за первого локдауна.