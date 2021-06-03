В ВОЗ заявили, что возможно появление устойчивых к вакцинам штаммов COVID-19
Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса доктор Дэвид Набарро предупредил о вероятном появлении устойчивых к существующим вакцинам штаммов коронавируса, сообщает РБК-Украина.
"Пока я не думаю, что мы имеем какие - то устойчивые к (действующим) вакцинам штаммы болезни, но они почти наверняка рано или поздно появятся", - сказал Набарро.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения надеется упростить для общественности растущее количество штаммов коронавируса.