Германия и Россия возобновили авиаперелеты

Германия и Россия сняли запрет на авиарейсы. Страны обменялись соответственными разрешениями, сообщает Корреспондент.

Как заявили в крупнейшей немецкой авиакомпании Lufthansa, они получили от российских властей все необходимые разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург в июне, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом первый борт уже отправился в РФ.

В свою очередь, российские авиакомпании Аэрофлот и S7 Airlines также получили разрешения от немецкой стороны на полеты в Германию в плановом порядке.

Напомним, накануне стало известно, что Lufthansa отменила запланированные на среду рейсы в Москву и Санкт-Петербург и обратно, которые должны были лететь в обход Беларуси.