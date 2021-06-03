Немецкие экологи призвали остановить строительство "CП-2"

Немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) попросила у Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии (BSH) в Гамбурге приостановить постройку газопровода «Северный поток – 2». Основание — из соображений защиты климата, сообщает Зеркало недели.

«Хотя трубопровод является крупнейшим проектом, связанным с углеводородным сырьем в Европе, его влияние на климатические цели не было проверено в ходе процедуры утверждения проекта», - говорится в обосновании.

Природоохранная организация призывает провести соответствующую проверку и «приостановить дальнейшее строительство трубопровода на этот период» , подчеркнули далее в DUH.

Кроме того, экологи обращают внимание на то, что ряд новых фактов о воздействии на климат и о масштабах выбросов метана в газовой промышленности стал известен только после выдачи разрешения на строительство «Северного потока – 2» в 2018 году.

В начале мая Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и DUH подали в административный суд Гамбурга иски против строительства спорного газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Германии.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода.

В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и потому не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

«Следовательно, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю – это подать в суд» , - заявили экологи.

Они также отметили, что «Северный поток – 2» непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.