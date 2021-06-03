Microsoft представит новый Windows: названа дата

Корпорация Microsoft представит новую версию программного обеспечения Windows в четверг, 24 июня, сообщает Обозреватель.

Генеральный директор Сатья Наделла заявил об одном из самых значительных обновлений операционной системы для персональных компьютеров в этом десятилетии, информирует Bloomberg.

Новое ПО предусматривает изменения в дизайне интерфейса, дополнительные возможности для создателей и разработчиков через магазин приложений Windows, а также способы более простого налаживания связей между пользователями и сообществами.

Сначала ПО распространят среди инсайдеров Windows, которые подпишутся на тестирование новых продуктов после презентации. Официальный выход нового Windows запланирован на осень 2021 года.