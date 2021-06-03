Дуда вручил медали украинцам за помощь полякам

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas девять человек из пяти стран, включая Украину, которые помогали полякам в ХХ веке, сообщает Корреспондент.

Об этом информировала пресс-служба главы Польской Республики. Так, среди награжденных трое украинцев. Петр и Мария Базелюк получили медали за то, что во время войны прятали на Волыни семью поляков Слоевских с Гуты Степанской.

Гражданин Украины Петр Грудзевич награжден за то, что в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году, за что ему грозило строгое дисциплинарное наказание. Также наград удостоились граждане Чехии, Румынии, Словакии и Венгрии.