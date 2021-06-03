Дуда вручил медали украинцам за помощь полякам

Дуда вручил медали украинцам за помощь полякам

Президент Польши Анджей Дуда наградил медалями Virtus et Fraternitas девять человек из пяти стран, включая Украину, которые помогали полякам в ХХ веке, сообщает Корреспондент.

Об этом информировала пресс-служба главы Польской Республики. Так, среди награжденных трое украинцев. Петр и Мария Базелюк получили медали за то, что во время войны прятали на Волыни семью поляков Слоевских с Гуты Степанской.

Гражданин Украины Петр Грудзевич награжден за то, что в 1986 году выступил против советских чиновников, отказавшись снять крест с могилы солдат польской армии, погибших в бою против большевиков в 1920 году, за что ему грозило строгое дисциплинарное наказание. Также наград удостоились граждане Чехии, Румынии, Словакии и Венгрии.

"Для меня это эмоциональный момент, момент, когда можно поблагодарить тех, кто умел проявлять добродетель и братство в трудные времена, даже таким скромным образом", - сказал Дуда во время церемонии, которая прошла в президентском дворце.

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