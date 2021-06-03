Курс валют НБУ на 3 июня
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 3 июня 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 2 июня, снизился на 9 коп до 27.34 за 1 доллар.
Евро подешевел на 20 коп до 33.33 за 1 евро.
Курс рубля понизился до уровня 3.72 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 38.71 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 30.37 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 7.47 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.344900
|EUR
|Евро
|33.334800
|RUB
|Рубль
|0.372450
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.712200
|CHF
|Швейцарский франк
|30.368000
|PLN
|Польский злотый
|7.465800