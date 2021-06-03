В Лондоне открыли первый в мире "плавучий бассейн"

В южной части Лондона появился первый в мире скай-пул - "плавучий бассейн" на высоте 40 метров, который соединяет два небоскреба. Так как дно ноу-хау полностью прозрачное, создается ощущение, что купающиеся в нем люди будто парят в небе, сообщает Телеграф.

Поплавать в скай-пуле, который создавали более 10 лет и потратили более 1,5 млрд долларов, могут только жильцы небоскреба. Кроме того, здесь же на крыше, для них открылся спа-салон, бар и оранжерея, где растут апельсиновые деревья.

Интересно, что как только бассейн открылся, средняя цена квартиры в этом доме выросла до 1 миллиона долларов.