Duster, Qashqai и другие: как менялись известные авто

Не секрет, что перед тем, как отправиться в продажу, новый автомобиль проходит долгий процесс разработки, конструирования и доводки. Все этапы растягиваются на несколько лет. Разумеется, что-то может пойти не так, сообщает Обозреватель.

Все начинается с концепта, который обещает потенциальным покупателям лучший автомобиль в мире. Однако со временем от машины остается только название, а законы рынка заставляют экономить и упрощать конструкцию и дизайн. Мы вспомнили очень популярные автомобили, которые прошли путь от концепта до конвейера и сильно преобразились.

Renault Duster

В Украине Renault Duster очень востребован. В Западной Европе машина известна под именем Dacia Duster. Первое поколение отправилось в производство в 2010. За год до этого с таким же названием дебютировал прототип. Однако в компании знали, что в продажу пойдет совершенно другой кроссовер – серийная модель к тому моменту была практически готова.

С концептом Duster компания Dacia продемонстрировала потенциал. Источник: Dacia

Покупатели получили довольно простой бюджетный автомобиль, который растерял всю оригинальность. Концепт выглядел очень эффектно, с необычными пропорциями и смелыми решениями.

Duster – очень простой и дешевый автомобиль. Так он и выглядит. Источник: Dacia

Nissan Qashqai

Современные компактные кроссоверы – это что-то. Удобные в городе и в путешествиях, вместительные и практичные, экономичные и отлично выглядят. Nissan Qashqai – один из лучших представителей своего сегмента. Когда в 2006 году появилось первое поколение модели, покупатели безвозвратно влюбились в эту машину.

Концептуальный Nissan Qashqai получил смелые решения, которые не добрались до серийного производства. Источник: Nissan

Однако одноименный концепт появился раньше – в 2004 году. Публика хорошо оценила прототип, который выглядел эффектно и очень современно. Правда, автомобиль получил слишком смелые решения, которые через два года так и не добрались до серийной модели. Такими элементами стали задние двери, которые открывались в обратную сторону в стиле Rolls-Royce, и "воздушные" кресла в салоне без видимых опор. Воплотить такие идеи в массовой машине – слишком дорогая затея, от этого отказались. И в целом дизайн автомобиля, конечно, стал немного проще.

Все полюбили Qashqai, но выглядел он достаточно скромно. Источник: Nissan

Renault Megane

В 2008 году публике показали очень эффектный прототип, который демонстрировал внешность одного из лучших европейских хэтчбеков следующего поколения. Агрессивный, низкий и, кажется, способный моментально набрать высокую скорость – таким выглядел предвестник нового Renault Megane. Еще и массивные двери открывались вверх – чем не машина мечты?

Megane в статусе концепта – невероятно крутое дизайнерское упражнение. Источник: Renault

Однако в том же году в производство отправилась несколько другая машина. Имя Megane осталось, но дизайн сильно преобразился. В передних фарах еще можно было узнать эффектный концепт, однако в остальном облик стал намного проще. С приставкой Coupe в названии автомобиль с 3-дверным кузовом унаследовал часть решений прототипа, но воплощение оказалось не таким смелым.

Серийный Megane не был эффектной машиной, но выглядел аккуратно и приятно. Источник: Renault

3-дверный хэтчбек пытался приблизиться к эффектному концепту. Не получилось. Источник: Renault

VW Scirocco

Это легендарное имя существовало с 1972 года, но в 1992 году история модели завершилась. Имя возродили в 2008-м, но автомобилю предшествовал концепт – Volkswagen Iroc. Смелый хэтчбек с огромной щитовидной решеткой в передней части оказался самым смелым автомобилем VW. Но в серийной версии дизайн значительно упростили. Почему?

Volkswagen Iroc запомнился очень эффектной внешностью. Источник: Volkswagen

Бытует мнение, что в Volkswagen испугались внутренней конкуренции с коллегой по концерну – Audi TT. Эти модели разделили между собой множество технических решений, включая платформу, двигатели и КПП. Учитывая, что Scirocco предлагал более просторный задний ряд кресел и вместительный багажник, он мог с легкостью отобрать покупателей у TT.