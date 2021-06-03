В Испании официантка отрезала пенис своему шефу

В испанской Каталонии женщина частично отрезала пенис своему начальнику, обвинив его в изнасиловании, сообщает Комментарии.

Официантка одного из баров Каталонии рассказала, что постоянно подвергалась сексуальному насилию от своего работодателя, пишет El Pais. Однако в последний раз решила обороняться. При попытке изнасилования женщина схватила нож и частично отрезала своему обидчику пенис.

Женщину задержала полиция по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений. Euro Weekly News отмечает, что мужчина был арестован по обвинению в сексуальном насилии. Сейчас он находится в больнице. Сумели ли медики пришить на место гениталии, пока неизвестно.

По информации СМИ, насильник и его жертва — выходцы из Бангладеш.