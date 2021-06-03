Счета "фопов" начали блокировать за долги по коммуналке

Электронные государственные сервисы в Украине иногда становятся причиной проблем вместо того, чтобы облегчать жизнь гражданам и бизнесу, сообщает UBR.

В первую очередь с трудностями начали сталкиваться "фопы". Налоговая приписывает им непонятно откуда взявшееся квадратные метры, отказывают в регистрации предприятий и переходе на "упрощенку" из-за коммунальных долгов.

Причем в этих квартирах бизнесмены могут уже давно не жить. К тому же особо никого не волнует, что даже если долги и числятся за жильем, то – за физлицами. А блокируют счета – предпринимательские.

Вместо компенсации – долги "от родственников"

С одной из таких проблем столкнулась украинская предпринимательница, работающая в сфере торговли.

Она подала заявку в "Дію" на получение "карантинной" компенсации бизнесу в размере 8 тыс. грн. Она зарегистрирована как физлицо-предприниматель (ФЛП).

Получить обещанную правительством сумму она не смогла. Напротив, система нашла у нее многотысячные долги по коммуналке по месту прописки в другом городе. Там она давно уже не живет и не знала, что ее родные не платили за коммунальные услуги.

В результате – блокировка счета и карты "фопа". Предпринимательница пыталась получить квитанции об уплате коммуналки у своих родственников, но получила отказ.

"Адвокат ей посоветовал отказываться от доли в общей квартире, которую она должна была получить как наследница", – рассказала подробности этой истории аналитик компании "Адамант Капитал" Инна Звягинцева, с чьей знакомой и приключились данные трудности.

Приписали лишнюю жилплощадь

Журналистка Светлана Егармина, работающая на фрилансе и зарегистрированная как ФЛП, также столкнулась с проблемой "неожиданного долга". В прошлом году с помощью "Дії" она попыталась перейти на упрощенную систему налогообложения, но с удивлением узнала о задолженности за квартиру.

Ситуация прояснилась после регистрации в электронном кабинете налогоплательщика. Там отобразилась информация о долге за квартиру Харьковской области, где Светлана Егармина уже давно не живет после переезда в Киев.

Оказалось, что налоговая ошибочно "приписала" ей еще одну "жилплощадь" по старому адресу в поселке в Харьковской области. Чтобы побыстрее перейти на "упрощенку", она уплатила штраф в несколько сотен гривен.

Все это происходило в прошлом году, во время "жесткого локдауна и карантина". Деньги государство до сих пор не вернуло. Из-за вышеописанного казуса сотрудничество со Светланой Егарминой обходились заказчикам "дороже", чем на упрощенке.

"Клиенты согласились платить "за меня" больше" , – отметила она.

"Дія" ни при чем – ответ Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации отвергли все обвинения в адрес "Дії". Там объяснили, что в момент создания заявки на единовременную материальную помощь ФЛП и наемным работникам "Дія" проверяет в реестре Пенсионного фонда, подходит ли под условия пользователь.

"Долги по коммуналке в "Дії" не отображаются и не могут отображаться, ведь компании по оплате "коммуналки" в каждом городе частные, со своими базами, и никак не связаны общей базой данных", – ответили в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве отметили при этом, что "Дія" не знает ничего о счетах человека "и тем более не может заблокировать их". В момент авторизации через банк "Дія" "подтягивает" из него дату рождения, регистрационный код учетной карточки налогоплательщика и ФИО, но не имеет доступа к счетам.

"Цифровой поводок"

Телеком-эксперт Роман Химич не пользуется мобильным приложением "Дія", потому что у него возник ряд вопросов по поводу защиты персональных данных. Первое, что его насторожило – слишком тесная интеграция Минцифры и Министерства внутренних дел (МВД).

И если первое из названных ведомств создано относительно недавно, то второе – хорошо известно украинцам и "ничего хорошего от него они не ждут".

"Дію" он назвал "цифровым поводком, которые граждане добровольно надевают себе на шею" .

Эксперт описал вероятные сценарии использования "совсем не во благо населения". Например, принудительное оповещение о различных повестках в суд, военкомат, от миграционной или исполнительной служб и т.д.

Как оказалось, интеграция различных баз данных разных ведомств привела не только к оптимизации, но и к возникновению проблем у ряда украинских граждан.