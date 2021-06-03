Стало известно, как Елизавета II отметит платиновый юбилей в 2022 году

В 2022 году королева Великобритании Елизавета II отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года. Так, праздник состоится со 2 по 5 июня, сообщает Обозреватель.

Кроме того, в эти дни ожидается множество интересных мероприятий. Как стало известно, в честь платинового юбилея королевы состоится военный парад с церемонией выноса знамени Trooping the Colour, зажжение огней на маяках и благодарственный молебен в соборе Святого Павла в Лондоне.

Также пройдет концерт живой музыки, Платиновая вечеринка во Дворце, большой юбилейный обед и театрализованное представление.

Елизавета II отметит 70-летие со дня своего вступления на британский престол. Источник: instagram.com/theroyalfamily

Британская королева Елизавета II. Источник: instagram.com/theroyalfamily

Елизавета II в молодости. Источник: instagram.com/theroyalfamily

Источник: instagram.com/theroyalfamily



Герцог Кентский принц Эдвард сопроводит королеву Великобритании Елизавету II на традиционном параде в Лондоне в честь дня рождения монарха вместо ее покойного супруга принца Филиппа. Мероприятие состоится 12 июня.