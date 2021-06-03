Полеты между Германией и РФ возобновились после взаимной приостановки

Полеты между Германией и Россией возобновились после того, как обе страны временно прекращали авиасообщение, сообщает Европейская правда.

Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что российские власти наконец предоставили ей разрешение на пассажирские рейсы в Россию в июне.

"Это означает, что рейсы Lufthansa в Москву и Санкт-Петербург могут выполняться по плану", — заявила пресс-секретарь авиакомпании.

В России Михаил Полубояринов, исполнительный директор "Аэрофлота", сказал: "Все хорошо, мы получили все разрешения" .

Другая российская авиакомпания S7 сообщила, что также получила разрешение на полеты в Германию.

Министерство транспорта Германии в среду заявило, что заблокировало прибытие рейсов российских авиакомпаний на территорию страны.

Это произошло после того, как Lufthansa пришлось отменить рейсы в среду, поскольку они вовремя не получили российское разрешение.

Данные отслеживания полетов показали несколько отмененных рейсов "Аэрофлота" и по крайней мере один отменен рейс S7 между Москвой и Санкт-Петербургом и различными городами Германии.