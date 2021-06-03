США изучают вопрос об ответных мерах против РФ из-за кибератак

Президент США Джо Байден заявил, что рассматривает вопрос о возможном ответе России в связи с недавними кибератаками, сообщает Интерфакс.

"Мы внимательно изучаем этот вопрос", - сказал в среду Байден, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее в среду пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что администрация не исключает варианта ответных мер в отношении России.

"Мы не исключаем каких бы то ни было вариантов", - сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, могут ли США предпринять меры в ответ на продолжающиеся атаки хакеров.

Компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке, из-за чего возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании, обслуживаемых серверами JBS USA.

В результате компании пришлось приостановить операции сразу в нескольких штатах Австралии, причем представители фирмы не смогли назвать сроки нормализации ситуации в этом регионе.

В компании отметили, что урегулирование проблем займет время, а это может привести к задержкам в работе с клиентами и поставщиками JBS.

JBS ведет деятельность в 15 странах и имеет клиентов примерно в 100 государствах мира.