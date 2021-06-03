Цены на квартиры стремительно растут: эксперт назвал причины

В Украине даже при отсутствии сверхнизких ставок по ипотеке и устойчивого роста экономики повышаются цены на недвижимость, сообщает Сегодня.

Причина – инфляция, которая по итогам апреля составил 8,4%. Она привела к подорожанию и строительных материалов (особенно бетона и арматуры), и работ. Но инфляция не влияет на рынок недвижимости моментально, поэтому основной эффект еще впереди. К концу года рост цен на жилье может ускориться до 20%.

Об этом рассказал руководитель Perfomance Management, бизнес-эксперт Сергей Сароян.

Сильнее всего, по его мнению, подорожают одно-двухкомнатные квартиры в новых домах и на качественной вторичке. А вот жилье в типовой советской застройке может даже подешеветь из-за отсутствия спроса.

"Летом продажи т ﻿﻿ радиционно падают, но мы вполне можем увидеть сохранение спроса, благодаря ипотечным программам. И не стоит забывать, что в отсутствии других реальных альтернатив недвижимость остается единственным понятным способом [долгосрочного] инвестирования для украинцев", – считает Сароян.

Он напомнил, что в Украине наблюдается довольно высокий интерес к ипотеке по 7%, но говорить о массовом спросе не приходится. Из-за все той же высокой инфляции Украина не может себе позволить сверхнизкую учетную ставку. Но если ипотека станет популярнее, рост цен на недвижимость тоже ускорится.