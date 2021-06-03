Федерацию ММА Украины возглавляет гражданин России

Федерацию смешанных единоборств ММА Украины возглавляет гражданин России Олег Рожкевич, сообщает Обозреватель.

Выписку из российского реестра паспортов с данными о документах Олега Рожкевича, выданных в РФ, опубликовало тернопольское издание "Без Табу".

"У нас есть информация о том, что Национальную федерацию смешанных единоборств ММА, которая, казалось бы, должна пропагандировать патриотизм, любовь к своей Родине и готовность к ее защите, на восьмом году российско-украинской войны возглавляет гражданин России Олег Рожкевич. Интересно, сколько это стоит украинским налогоплательщикам?" – написало издание .

Журналисты опубликовали копии документов, которые подтверждают наличие у Рожкевича действующего паспорта гражданина РФ, выданного в столице Башкортостана городе Уфе.

Копия российского паспорта Рожкевича, фото 1. Источник: beztaby.te.ua

Копия российского паспорта Рожкевича, фото 2. Источник: beztaby.te.ua

Копия российского паспорта Рожкевича, фото 3. Источник: beztaby.te.ua

Копия российского паспорта Рожкевича, фото 4. Источник: beztaby.te.ua

"Недавно представители Федерации Рожкевича были в ряду "научных консультантов" на защите кандидатской диссертации скандально члена ОПЗЖ Ильи Киви. Интересно, да?" – иронизируют авторы материала .

Издание напоминает, что после избрания Рожкевича президентом Федерации ММА, во время выборов в городе Харькове, "спортсмены той же организации участвовали в пророссийских митингах, которые проводили сторонники "русского мира" и политсилы ОПЗЖ".

"Также Олег Геннадьевич владеет бизнесом в России и транспортирует из страны-агрессора в Украину фармацевтические изделия. Известно, что он имеет отношение и к федерации СБИР (Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация смешанных боевых искусств России"), зарегистрированной в Москве, президентом которой является Юмагуен Рамазан Мухутдинович, а основной вид ее деятельности – "деятельность других общественных организаций, не включенных в другие группировки" , – пишет издание.

Кроме того, журналисты напоминают, что ранее Федерация ММА под руководством Олега Рожкевича провела в Одессе чемпионат (перед тем собрав взносы с участников), определила и наградила победителей, а затем дисквалифицировала отдельных юных спортсменов, лишив их наград.