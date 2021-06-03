Дональд Трамп закрыл блог на своем сайте
Официальный представитель Дональда Трампа заявил, что блог бывшего экс-президента, в котором он делился заявлениями после того, как более крупные социальные сети запретили ему пользоваться своими платформами, будет навсегда закрыт, пишут иностранные СМИ.
Отметим, что Facebook и Twitter запретили Дональду Трампу размещение каких-либо публикаций на своих платформах после вторжения в Капитолий его сторонников.
Напомним, что Трамп неоднократно после выборов заявлял в социальных сетях, что голоса его избирателей были украдены у него широко распространенным мошенничеством.