Дональд Трамп закрыл блог на своем сайте

Официальный представитель Дональда Трампа заявил, что блог бывшего экс-президента, в котором он делился заявлениями после того, как более крупные социальные сети запретили ему пользоваться своими платформами, будет навсегда закрыт, пишут иностранные СМИ.

Отметим, что Facebook и Twitter запретили Дональду Трампу размещение каких-либо публикаций на своих платформах после вторжения в Капитолий его сторонников.

Напомним, что Трамп неоднократно после выборов заявлял в социальных сетях, что голоса его избирателей были украдены у него широко распространенным мошенничеством.