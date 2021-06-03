Почему задерживается контракт на бой Джошуа - Усик

Срок, отведенный WBO на переговоры между чемпионом мира Энтони Джошуа и обязательным претендентом на пояс, Александром Усиком, истек. Стороны находятся на завершающей стадии переговоров, и боксерская организация с нетерпением ждет их решения. Оказывается, в нынешней ситуации последнее слово остается за британцами, сообщает Сегодня.

Вчера вечером промоутер украинца Александр Красюк в комментарии Sky Sports заявил, что находится в режиме ожидания:

"Мы ждем ответ от короля Эй-Джея. После этого мы узнаем, достаточно ли он храбрый, чтобы согласиться на бой с Усиком и быть свергнутым с трона. Я понятия не имею, рассматривает ли он другие варианты. На данный момент я не вижу препятствий, почему бы сделка не состоялась".

Тем временем промоутер озвучил гонорар﻿ за бой Усика с Джошуа.

Ранее Эдди Хирн замечал, что украинец является приоритетной целью для Энтони. Но промоутер допускал, что чемпион по версиям WBO, WBA, IBF все ж может отказаться от пояса ради поединка с Тайсоном Фьюри.

Смотрите, как Александр говорил о своей готовности к выходу на ринг: