Членство Украины в ЕС и НАТО позволит избежать войны
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе позволит положить конец искусственно созданному президентом России Владимиром Путиным конфликту с Украиной и избежать новой крупномасштабной войны в Европе, сообщает Обозреватель.
"Потому что только так можно положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и все же избежать новой крупномасштабной войны в Европе. Только взятие Украины, которая конечно будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, в защиту НАТО может отпугнуть Россию от новых военных вторжений", – сказал Мельник.
Посол отметил, что лучшими примерами стабилизирующей и миротворческой роли НАТО является вступление балтийских стран и Польши.
"Москва только тогда решится совершить новое вооруженное нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать инициированный конфликт. Пока Украина не является членом Альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма – с опасными последствиями для всего континента. Вряд ли такой сценарий будет соответствовать интересам и Германии, и США", – заявил Мельник.
По его словам, сейчас немецкие партнеры не разделяют это видение Украины, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут
"спровоцировать Путина". Однако эта
"дилемма притянута за уши", считает Мельник.
"Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ", – подчеркнул посол.
Мельник считает, что если бы Украина вскоре вступила бы в НАТО, то это однозначно стало бы важным вкладом в безопасность всей Европы.
"Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено, и тогда бы наконец потерпела крах и его преступная стратегия – отделить Украину от остальной Европы и растоптать ее сапогами российских солдат", – сказал он.