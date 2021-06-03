Членство Украины в ЕС и НАТО позволит избежать войны

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что членство Украины в НАТО и Европейском Союзе позволит положить конец искусственно созданному президентом России Владимиром Путиным конфликту с Украиной и избежать новой крупномасштабной войны в Европе, сообщает Обозреватель.

"Потому что только так можно положить конец искусственно созданному Путиным конфликту с Украиной и все же избежать новой крупномасштабной войны в Европе. Только взятие Украины, которая конечно будет вносить свой весомый вклад в общую безопасность, в защиту НАТО может отпугнуть Россию от новых военных вторжений" , – сказал Мельник.

Посол отметил, что лучшими примерами стабилизирующей и миротворческой роли НАТО является вступление балтийских стран и Польши.

"Москва только тогда решится совершить новое вооруженное нападение, когда будет уверена, что сможет контролировать инициированный конфликт. Пока Украина не является членом Альянса, пока существует этот опасный вакуум силы, мы и в дальнейшем будем оставаться жертвой российского экспансионизма – с опасными последствиями для всего континента. Вряд ли такой сценарий будет соответствовать интересам и Германии, и США" , – заявил Мельник.

По его словам, сейчас немецкие партнеры не разделяют это видение Украины, потому что они опасаются, что таким образом якобы смогут "спровоцировать Путина" . Однако эта "дилемма притянута за уши" , считает Мельник.

"Именно вхождение Украины, которая как с политической, так и культурной точки зрения является неотъемлемой составляющей западного сообщества ценностей, в НАТО и Европейский Союз отвечает интересам ФРГ" , – подчеркнул посол.

Мельник считает, что если бы Украина вскоре вступила бы в НАТО, то это однозначно стало бы важным вкладом в безопасность всей Европы.

"Это было бы также четким сигналом Москве, тогда бы Путин наконец понял, что ему не все позволено, и тогда бы наконец потерпела крах и его преступная стратегия – отделить Украину от остальной Европы и растоптать ее сапогами российских солдат" , – сказал он.



