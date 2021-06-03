Toyota Corolla превратилась в дешевый кроссовер

Новинка представлена в трех модификациях с разным уровнем отделки, сообщает Автоцентр.

Кроссовер Toyota Corolla Cross презентовали в июле минувшего года. Затягивать со стартом продаж производитель не стал, и уже спустя месяц первые экземпляры модели обрели своих владельцев.

На сегодняшний день компактный кроссовер освоился на рынках Таиланда, Тайваня и Бразилии, где завоевал определенную популярность. Теперь компактный кроссовер Тойота прибыл и в США. Компания делает большие ставки на эту модель. Для того, чтобы привлечь как можно больше покупателей, она представила сразу три модификации автомобиля с разным уровнем отделки – L, LE и XLE.

Базовая версия L поставляется с 17-дюймовыми стальными колесными дисками, а топовая XLE комплектуется 18-дюймовыми. В зависимости от модификации разнится и оснащение салона. LE и XLE получили сиденья с электроприводом и отделкой из искусственной кожи. Также включены 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, беспроводная зарядка для смартфона и пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense.

В движение американский вариант кроссовера Toyota Corolla Cross приводит 2,0-литровый двигатель мощностью 169 л.с. (203 Нм), которая передается на передние колеса или на все четыре через бесступенчатую трансмиссию. Гибридный агрегат этой машине не достался. Ожидается, что цена Тойота Королла Кросс в базовом исполнении на американском рынке окажется ниже $20 000. Возможно, вскоре модель появится и в Европе.