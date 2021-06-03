7 правил как правильно мыть фрукты и ягоды перед употреблением
Наступило лето, а это значит, что начинается фруктово-ягодный сезон. Однако ни коронавирус, ни другие вирусы никто не отменял. Чтобы не "попасть в ловушку" нужно знать, как правильно мыть фрукты/овощи/ягоды перед употреблением, сообщает Телеграф.
Семейный врач Мария Гунькало на странице украинских врачей-блогеров в Инстаграм назвала 7 таких правил и поделилась интересными фактами о фруктах и овощах.
- Перед мытьем обязательно нужно мыть руки, не менее 20 секунд. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Продукты стоит хорошо промывать в проточной воде. Если продукт имеет несъедобную кожуру (банан, авокадо, цитрусовые, ананас и др.) Перед употреблением и чисткой его также необходимо мыть. Интересный факт: грибы и киви имеют съедобную кожуру, а мытье ягод требует дополнительного внимания - лучше промывать их в дуршлаге.
- Салат и листья нужно мыть в миске с холодной водой и тщательно промывать. Всегда выбирайте продукцию, которая не повреждена. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Если вы покупаете предварительно нарезанные фрукты/овощи, обратите внимание на их хранение.
- Не используйте мыло или любой моющее средство. Во время мытья корнеплодов (картофеля, моркови), огурцов или дыни можно использовать овощную щетку или губку, чтобы лучше удалить грязь.
- Высушить продукты можно бумажным полотенцем.