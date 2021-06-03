В Китае зафиксировали вспышку нового штамма COVID-19

В китайском городе Гуанчжоу зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса COVID-19. Жители провинции стремительно заражаются новым штаммом и переносят болезнь с высоким риском осложнений, сообщает Обозреватель.

Гуанчжоу закрыт от внешнего мира и все, кто хочет выехать за его пределы, обязаны предоставить негативный результат теста COVID-19, полученный не раньше, чем за 72 часа.

Предварительно вспышку SARS-CoV-2 связывают с пожилой местной жительницей, у которой был подтвержден этот, так называемый, "индийский" штамм. В результате уже 15 человек заболели, на время карантина прекратили работу детские сады, школы, уличные рынки и места для проведения досуга. Рестораны работают только в режиме летних площадок.