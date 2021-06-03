Граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат ЕС

Цифровой COVID-сертификат Евросоюза для путешествий смогут получить граждане третьих стран, сообщает Деловая столица.

Для этого нужно, чтобы власти отдельных стран ЕС признали вакцинацию, отрицательный тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в стране, гражданин которой хочет получить COVID-сертификат.