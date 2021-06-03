Граждане третьих стран смогут получить COVID-сертификат ЕС
Цифровой COVID-сертификат Евросоюза для путешествий смогут получить граждане третьих стран, сообщает Деловая столица.
Для этого нужно, чтобы власти отдельных стран ЕС признали вакцинацию, отрицательный тест или справку о перенесенной коронавирусной болезни в стране, гражданин которой хочет получить COVID-сертификат.
"Если вы американец, живущий в ЕС, вы можете получить сертификат, если попросите власть государства-члена предоставить вам сертификат на основании доказательств того, что вы вакцинированы или недавно протестированы на COVID-19", — пояснили в пресс-службе.