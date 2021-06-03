Горячая вода: выгодно газовщикам и дорого для ТКЭ

Украинским теплокоммунэнерго (ТКЭ) не выгодно производить теплую воду летом, так как в этот период горячее водоснабжение – единственная услуга, на которую работает предприятие, сообщает UBR.

Это основная причина, которая совместно с не покрывающими затраты тарифами вынуждает коммунальные предприятия отключать украинцев от стандартной бытовой услуги.

Одновременно с этим отсутствие горячей воды из крана, вынуждающие потребителей подогревать воду на плитах, выгодно газоснабжающим компаниям.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины (СПКУ) Олег Попенко объяснил, что для большинства ТКЭ поставка горячей воды убыточна летом, так как является побочным продуктом производства отопления.

На тех предприятиях, которые не имеют когенарационных установок (выработки и тепловой энергии, и электричества – в Киеве такая возможность есть), подача горячего водоснабжения должна обходиться в три раза дороже себестоимости.

"Цена горячей воды в летнее и зимнее время абсолютно разная. Поэтому такие ТКЭ отключают горячую воду на лето под видом профилактических работ, чтобы не генерировать в этот период убытки. Если же производить горячую воду по ее реальной стоимости 500-600 грн/куб. м, при цене поставки газа в 7 400 за тысячу кубометров, то ее никто не будет покупать", – говорит Попенко.

В свою очередь энергоэксперт Мария Яковлева высказала мнение, что отсутствие горячей воды у потребителей летом выгодно газоснабжающим компаниям.

"У нас каждый год отключают воду, что очень выгодно всем, кроме потребителя. Ведь у нас из 12 млн абонентов около 4 млн потребляют газ без счетчиков. Когда отключают горячую воду, то ваше потребление [газа] по нормам увеличивается фактически вдвое. То есть вам больше списывают газа в независимости от того, есть ли у вас электрический бойлер или нет" , – поясняет Яковлева.