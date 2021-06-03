Названа длина недостроенного участка "Северного потока-2"

В газопроводе «Северный поток-2» осталось достроить участок длиной в 100 километров, сказал вице-премьер Александр Новак, сообщает Лента.ру.

Он добавил, что российские власти надеются, что строительство завершится до конца текущего года. При этом точных сроков вице-премьер озвучивать не стал.

Ранее Новак говорил, что «Северный поток-2» будет завершен, потому что это «сугубо коммерческий проект». Раскрывая главную причину достройки газопровода, вице-премьер напомнил, что проект реализует не только российская сторона, но и консорциум крупнейших европейских компаний.