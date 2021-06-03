В Украине вакцинировали почти 1,1 млн человек

За сутки больше всего вакцинировано жителей Киева и Днепропетровщины, а меньше всего уколов сделано в Кировоградской области, сообщает Корреспондент.

За минувшие сутки в Украине было вакцинировано против коронавируса 34 481 человек. Одну дозу получили 28 899 человек, а полностью иммунизированы – 5 582 украинца.

В течение суток работали 342 мобильные бригады и 406 пункта прививки.

За минувшие 24 часа больше всего вакцинировано жителей Киева (3635) и Днепропетровщины (3592). Меньше всего COVID-уколов сделано в Кировоградской области (150).

Количество прививок в сутки:

Киев - 3635

Винницкая область - 1679

Волынская область - 303

Днепропетровская область - 3592

Донецкая область - 620

Житомирская область - 679

Закарпатская область - 335

Запорожская область - 1582

Ивано-Франковская область - 175

Киевская область - 2713

Кировоградская область - 150

Луганская область - 159

Львовская область - 679

Николаевская область - 987

Одесская область - 997

Полтавская область - 1742

Ровенская область - 839

Сумская область - 1329

Тернопольская область - 206

Харьковская область - 2394

Херсонская область - 1268

Хмельницкая область - 683

Черкасская область - 7189

Черновицкая область - 497

Черниговская область – 1467

С начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили одну дозу – 1 076 793 человека, полностью иммунизированы 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом ). Всего проведено 1 214 883 прививки.

По состоянию на 3 июня в лист ожидания вакцинации записались 625 073 человека.