"Коля, ты же оболонский": нардепы Шуфрич и Тищенко не поделили власть

Между нардепами Нестором Шуфричем и Николаем Тищенко случился конфликт из-за должности руководителя украино-венгерской межпарламентской группы.

Депутат от ОПЗЖ Шуфрич подчеркнул, что из списка управляющих органом отозвали двоих депутатов – его и Валерия Лунченко, единственных, кто имеет венгерское происхождение.

Нардеп уверен, что это было сделано “ради третьего человека в стране” – депутата от СН Николая Тищенко.

“Коля, ну какой ты венгерский? Ты же оболонский!” – посетовал Шуфрич, намекая на “криминальную” кличку Тищенко, распространяемую СМИ.