"Коля, ты же оболонский": нардепы Шуфрич и Тищенко не поделили власть
Между нардепами Нестором Шуфричем и Николаем Тищенко случился конфликт из-за должности руководителя украино-венгерской межпарламентской группы.
Депутат от ОПЗЖ Шуфрич подчеркнул, что из списка управляющих органом отозвали двоих депутатов – его и Валерия Лунченко, единственных, кто имеет венгерское происхождение.
Нардеп уверен, что это было сделано
“ради третьего человека в стране” – депутата от СН Николая Тищенко.
“Коля, ну какой ты венгерский? Ты же оболонский!” – посетовал Шуфрич, намекая на “криминальную” кличку Тищенко, распространяемую СМИ.
Свою речь депутат окончил несколькими фразами на венгерском языке. Судя по финальной реплике на русском
“Давай, до свидания”, их содержание могло быть едким и обидным.