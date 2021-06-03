РРО/ПРРО: требования для упрощенцев при торговле через Интернет

Главное управление ГНС в Днепропетровской области информирует о требованиях для упрощенцев при торговле через Интернет, сообщает ЛигаБизнес.

Субъекты хозяйствования, которые осуществляют расчетные операции в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и тому подобное) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг, а также операции по принятию наличности для дальнейшего ее перевода обязаны:

проводить расчетные операции на полную сумму покупки (предоставление услуги) через зарегистрированные, опломбированные в установленном порядке и переведенные в фискальный режим работы регистраторы расчетных операций (дальше - РРО) или через зарегистрированные фискальным сервером контролирующего органа программные РРО (дальше - ПРРО) с созданием в бумажной и/или электронной форме соответствующих расчетных документов, которые подтверждают выполнение расчетных операций, или в случаях, предусмотренных Законом № 265, с применением зарегистрированных в установленном порядке расчетных книг;

предоставлять лицу, которое получает или возвращает товар, получает услугу или отказывается от нее, включая те, заказ или оплата которых осуществляется с использованием сети Интернет, при получении товаров (услуг) в обязательном порядке расчетный документ установленной формы и содержания на полную сумму проведенной операции, созданный в бумажной и/или электронной форме (в том числе, но не исключительно, с воссоздаванием на дисплее РРО или дисплее устройства, на котором установлен ПРРО QR-код, который позволяет лицу осуществлять его считывание и идентификацию с расчетным документом по структуре данных, которые в нем содержатся, и/или направлением электронного расчетного документа на предоставленный таким лицом абонентский номер или адрес электронной почты).

Нормы установлены пунктами 1 и 2 ст. 3 Закона № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" с изменениями и дополнениями (дальше - Закон № 265).

Пунктом 61 подраздела 10 раздела XX Налогового кодекса предусмотрено, что с 1 января 2021 года до 1 января 2022 года РРО и/или ПРРО не применяются плательщиками единого налога второй - четвертой групп (физическими лицами - предпринимателями), объем дохода которых в течение календарного года не превышает объема дохода, который не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, независимо от избранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

В соответствии с абзацем второго п. 1 ст. 13 Закона № 675-VIII "Об электронноц коммерции" с изменениями и дополнениями (дальше - Закон № 675) расчеты в сфере электронной коммерции могут осуществляться, в частности, путем перевода средств или оплаты наличностью с соблюдением требований законодательства относительно оформления наличных и безналичных расчетов, а также иным способом, предусмотренным законодательством Украины.

Вместе с тем, продавец, оператор платежной системы или иное лицо, которое получило оплату за товар, работу, услугу в соответствии с условиями электронного договора, должны предоставить покупателю (заказчику, потребителю) электронный документ, квитанцию, товарный или кассовый чек, билет, талон или другой документ, который подтверждает факт получения средств, с указанием даты осуществления расчета (п. 3 ст. 13 Закона № 675).

Форма и содержание расчетного документа определены Положением о форме и содержании расчетных документов/электронных расчетных документовутвержденных приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2016 № 13 с изменениями и дополнениями (дальше - Положение № 13).

Пунктом 2 раздела ІІ Положения № 13 определено, что фискальный чек должен содержать такие обязательные реквизиты как, в частности, обозначение формы оплаты (наличностью, электронным платежным средством, в кредит, и тому подобное), сумму средств по этой форме оплаты и валюту операции (строка 18 фискального чека).

Если доставка товара осуществляется по почте при условии послеоплаты с использованием услуги "наложенный платеж" (денежная сумма, которую почта взимает по поручению отправителя с адресата при вручении последнем почтового отправления), то в момент получения товара на почтовом отделении покупатель вносит средства для перечисления на банковский счет продавца. Соответствующий документ, который подтверждает факт оплаты товара, в таком случае обязано выдавать почтовое отделение. При этом, субъект хозяйствования - продавец должен вложить в почтовое отправление расчетный документ установленной законодательством формы и содержания, который подтверждает факт купли-продажи товаров, с указанием в нем формы оплаты "кредит/послеоплата/отсрочка платежа".

Регистрация выдачи средств в случае возврата товара (потребности его обмена) или отмены ошибочно проведенной через РРО суммы расчета осуществляется путем регистрации отрицательной суммы.

При этом запрещается регистрировать через РРО отрицательные суммы с использованием операции "сторно".

Учитывая вышеупомянутое, физические лица - предприниматели (ФЛП) - плательщики единого налога второй - четвертой групп при реализации товаров через сеть Интернет в случае отправления таких товаров по почте при условии послеоплаты с использованием услуги "наложенный платеж" не применяют РРО и/или ПРРО, если объем дохода в течение календарного года не превышает 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, и если такие лица не осуществляют реализацию: технически сложных бытовых товаров, которые подлежат гарантийному ремонту; лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения; ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.

В случае несоблюдения указанных условий применения РРО и/или ПРРО для таких плательщиков единого налога является обязательным.