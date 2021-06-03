Европейский регулятор приказал авиакомпаниям облетать Беларусь

Европейское агентство авиационной безопасности EASA обязало национальных перевозчиков стран-членов EASA избегать воздушного пространства Беларуси за исключением чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на ﻿сайт EASA, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, требование обходить район полетной информации "Минск" связана с принудительной посадкой рейса FR4978 авиакомпании Ryanair 23 мая.

Как пояснил регулятор, цель такого решения "заключается в снижении потенциального риска для пассажиров и экипажей, который может возникнуть в результате полетов в этом воздушном пространстве" .

Решение будет периодически пересматриваться.

Источник: EASA

С 26 мая Украина полностью прекратила авиасообщение с Беларусью из-за принудительной посадки самолета Ryanair в минском аэропорту 23 мая, после чего был задержан основатель оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta, главный редактор ресурса "Беларусь головного мозга" Роман Протасевич. Также украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

О прекращении авиасообщения с Беларусью заявил и ряд других стран, в частности Литва, Словакия и Польша. В "Белавиа" заявили о вынужденной отмене с 27 мая рейсов в восемь стран Европы. Кроме того, белорусская национальная авиакомпания отменила все рейсы в Украину с 26 мая и по 25 августа.