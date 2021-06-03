Под КСУ проходит митинг против земельной реформы: дорогу перекрыли

В Киеве возле Конституционного суда Украины начался митинг против земельной реформы. Дорогу на улице перекрыли, сообщает Сегодня.

3 июня в 10:00 КСУ начал рассмотрение законности реформы. Под зданием суда собрались несколько сотен человек.

Туда уже стянули правоохранителей. Копы стоят среди участников акции, некоторые выстроились в шеренгу с другой стороны улицы.

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Несколько полицейских наблюдают за происходящим с "VIP-мест" – сидят на террасе кафе напротив суда.

Участники акции принесли с собой плакаты и флаги.

﻿ Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Фото: Алексей Сысоев, "Сегодня"

"Продажа земли – продажа будущего" , - написано на одном из плакатов.

Фото: Владислав Паливода, "Сегодня"

Людей на улице становится все больше – многие из них пенсионного возраста. На месте громко играет музыка.