Под КСУ проходит митинг против земельной реформы: дорогу перекрыли
В Киеве возле Конституционного суда Украины начался митинг против земельной реформы. Дорогу на улице перекрыли, сообщает Сегодня.
3 июня в 10:00 КСУ начал рассмотрение законности реформы. Под зданием суда собрались несколько сотен человек.
Туда уже стянули правоохранителей. Копы стоят среди участников акции, некоторые выстроились в шеренгу с другой стороны улицы.
Несколько полицейских наблюдают за происходящим с "VIP-мест" – сидят на террасе кафе напротив суда.
Участники акции принесли с собой плакаты и флаги.
"Продажа земли – продажа будущего", - написано на одном из плакатов.
Людей на улице становится все больше – многие из них пенсионного возраста. На месте громко играет музыка.