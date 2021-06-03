Немецкий лоукостер запустит рейсы из Дюссельдорфа в Киев

Немецкая лоукост-компания Eurowings, являющаяся одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group, с 1 сентября запускает рейсы из Дюссельдорфа (Германия) в Киев, сообщает УНИАН.

Отмечается, что компания будет выполнять рейсы по понедельникам, средам и пятницам.

Вылет из Германии запланирован в 11:30 (по местному времени), прилет в Киев (аэропорт «Борисполь») — в 15:10 (по местному времени).

Новые рейсы

С 30 апреля немецкая авиакомпания Lufthansa запустила прямые рейсы из Франкфурта-на-Майне (Германия) во Львов.

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air в июне запустит рейсы из Львова в Варшаву, Познань (Польша), Неаполь (Италия) и Мемминген (Германия).